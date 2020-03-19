Doğu Anadolu'da kar etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da kar etkili oluyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da kar etkili oluyor

7 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu'da kar etkili oluyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hakkari'de 2 gündür aralıklarla etkili olan kar nedeniyle merkez ve Yüksekova ilçesine bağlı 66 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de şehir merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürütüyor.

Bitlis

Bitlis'in Ahlat ilçesinde aralıklara yağan kar, kenti beyaza bürüdü.


Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Ahmet Değnek, baharı beklerken kışın geri geldiğini belirterek, "Günlerdir etkili olan yağmur yerini kara bıraktı." dedi.

Bitlis- Tatvan kara yolu Rahva mevkisinde de yoğun sis dolayısıyla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Muş

Muş'ta 2 gündür etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kışın kimsenin kalmadığı merkeze 65 kilometre uzaktaki Cevizlidere köy yolunda yaylacıların ulaşımının sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve karlı olacak.

Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı bölgede, rüzgar genellikle doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 5, Muş'ta 4, Hakkari'de 3 ve Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.

Kar erimeleri ve eğimi fazla, dik yamaçlarda çığ riskinin yanı sıra kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi ile çatı uçmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Hakkari, Bitlis, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:16 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
11:50
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor         
09:14
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi         
23:47
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:18:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'da kar etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]