Doğu Anadolu'da kar hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da kar hayatı olumsuz etkiliyor

17.01.2021 10:57
Doğu Anadolu'da kar hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Tunceli, Kars ve Ağrı'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Tunceli, Kars ve Ağrı'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da üç gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kent merkezinde belediye ekipleri kar temizleme ve küreme çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da tuzlama çalışması yaptı.

Beyaz örtüyle kaplanan tarihi eserlerin bulunduğu alanlar ile parklarda güzel görüntüler oluştu.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kar kalınlığı 1 metreye ulaştığı için birçok köy ve mahallede yollar ulaşıma kapandı.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi, besiciler de kara rağmen hayvanlarının bakımını aksatmamak için çaba gösterdi.

Karayolları 86. Şube Şefliği, Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe sakinlerinden İhsan Güçlü, kar yağışının Ovacık için bereket olduğunu söyledi.

İki gündür devam eden kar nedeniyle yolların bir süre kapalı kaldığını belirten Güçlü, ilçeyi kar yağışının beslediğini, bu nedenle yağışların sevindirdiğini dile getirdi.

Taksici Ayhan Memişoğlu da yoğun kar nedeniyle köyler ve ilçe merkezi arasında ulaşımın güçlükle sağlandığını, karla mücadele ekiplerinin yolların açık tutulması için çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Kars

Kars'ta iki gün önce başlayan ve aralıklara devam eden kar nedeniyle şehir merkezi beyaza büründü.

Kars Belediyesi ekiplerinin kaldırım ve yollardaki karın temizlenmesi amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor. Ekipler, karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Kentte, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalışıyor.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kar kalınlığı ilçede 35, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 55 santimetre olarak ölçüldü.

Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, vatandaşlar evlerinin, iş yerlerinin önünde ve arabalarının üzerindeki kar yığınlarını temizledi.

Ağrı

Ağrı'da ise dondurucu soğuklar nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyi buzla kaplandı, vatandaşlar araçlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Olumsuz hava koşulları köylerde yaşamı zorlaştırdı. Besiciler, at arabaları ve sırtlarında taşıdıkları otlarla hayvanlarını besledi.

Eleşkirt'te belediye ekipleri kar yağışı sonrası cadde ve sokaklarda çalışma başlattı. Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Eleşkirt Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Aydın, vatandaşların mağdur olmaması için cadde ve sokaklardaki karları temizlediklerini belirtti.

Hisarcık, Tunceli, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da kar hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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