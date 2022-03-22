Doğu Anadolu'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Erzurum'da, cami şadırvanları ile çeşmeler buz tuttu, bina ve iş yeri çatılarında sarkıtlar oluştu.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde buz küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da buzlanmalar oluştu

Hafta sonu kar yağışının etkili olduğu Ağrı, Iğdır, Ardahan ile Kars'ta ise soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanmalar meydana geldi.

Bina çatılarında uzun buz sarkıtlarının oluştuğu kentlerde, yüksek kesimlerde tipi etkili oluyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Iğdır'daki İrem Bağları'nda da güzel manzaralar oluştu.