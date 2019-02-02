Doğu Anadolu'da Kar Uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilerden Van, Bitlis ve Hakkari için kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilerden Van, Bitlis ve Hakkari için kar yağışı uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri kar yağışlı geçecek.



Gece buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek bölgede, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.



Gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Van ve Hakkari'de 1, Muş'ta 4 ve Bitlis'te 5 derece ölçüldü.



Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Bitlis'te 0, Hakkari'de 1, Van ve Muş'ta 2 derece olacak.



Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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