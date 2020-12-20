Doğu Anadolu'da kar ve sis yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Ağrı, Erzurum, Kars, Tunceli ve Iğdır'da etkili olan kar ve sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanan Ağrı'da, sisin de etkisiyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Ağrı-Erzurum ve Ağrı- Van kara yolunda sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte, Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri iş makineleriyle sorumluluk alanındaki yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Belediye ekipleri de yollarda tuzlama çalışması yaptı, kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Karla kaplanan doğal güzelliklerin sisle bütünleşmesiyle oluşan eşsiz manzara, havadan drone ile görüntülendi.

Kars'ta soğuk hava etkili oldu

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle kaldırımlarda oluşan buz kütleleri, Kars Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Bazı vatandaşlar da araçlarını battaniye ve halı ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Erzurum

Erzurum'da sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri, park, bahçe, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde soğuk hava nedeniyle oluşan sis ve kırağı tutan ağaçlar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Munzur Dağları arasında kurulu 1500 rakımlı Ovacık'ta, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde yaklaşık 1 metre olduğu ilçede, dondurucu soğuklar nedeniyle araçların camı buz tuttu, ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Göz alıcı güzelliğe bürünen ağaç ve bitkiler ile sis bulutuyla kaplanan Munzur ve Mercan dağları, seyrine doyumsuz manzaralara sahne oldu.

Bölgedeki fotoğraf sanatçıları da soğuk havaya rağmen kırağı tutan ağaç ve bitkileri görüntülemeye çalıştı.

Iğdır

Iğdır'da sabah etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.

Yaklaşık iki saat süren kar, yerini güneşli havaya bıraktı.

Kar yağışının ardından, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan caddelerde dönetim yapan görevliler, alışveriş yapan bazı vatandaşlar ile sokakta yaşayan hayvanlar objektiflere yansıdı.