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Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürecek - Son Dakika

Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürecek

27.01.2022 10:52
Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürecek

Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek.

Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek.

Bölge genelinde sabah, gece saatlerinde buzlanma ve dol olayı ile yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 12, Kars'ta 11, Ardahan'da 8, Erzurum'da 6, Tunceli'de 4, Erzincan ve Iğdır'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 2, Tunceli'de 0, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Erzurum'da 2, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 4 derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Erzurum'da kar ve soğuk hava

Erzurum'da aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, vatandaşların yer yer etkisini arttıran tipi nedeniyle yürümekte güçlük çektiği görüldü.

Kar yağışıyla birlikte soğukların da etkili olduğu şehirde, belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar etkili oluyor

Ardahan, Kars ve Ağrı'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yeniden beyaza bürünen bu kentlerde, ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, sorumluluk bölgelerin kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürecek
Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürecek
Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürecek
Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürecek

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Erzincan, Ardahan, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürecek - Son Dakika


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