Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Erzurum, Tunceli, Ağrı ve Kars'ta etkili olan kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece başlayan kar nedeniyle beyaza bürünen Erzurum'da, soğuk havanın etkisiyle çeşmeler ve şadırvanlar buz tuttu.

Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ekipleri yollarda buz ve kar temizleme çalışması yürütüyor.

Tunceli

Tunceli'de gece etkili olan sağanak, sabaha karşı yerini kara bıraktı.

Beyaza bürünen kentte güne karla uyanan vatandaşlar, evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Karla mücadele ekipleri, cadde ve köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Ağrı

Soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da, dere ve nehirler buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Kars

Kars'ta gece saatlerinde etkili olan ve aralıklarla devam eden kar, bazı bölgelerde tipiye dönüştü.

Sarıkamış-Kars ve Kars- Iğdır kara yolunda tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kars Belediyesi ekipleri de yollarda karları küredi.