Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkili oluyor - Son Dakika

Erzurum, Kars, Tunceli, Iğdır ve Ağrı'da kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da beş gündür aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü kentte, vatandaşlar da karla kaplanan araçlarını temizledi.

Beyaz gelinliğini giyen tarihi yapılar ile parklar ilgi odağı oldu.

Sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kars

Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri mahallelerde, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de illerle bağlantılı yollarda çalışma yürütüyor.

Sarıkamış'ta sarıçam ormanları beyaza büründü, ilçe merkezindeki bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Ağrı

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Ağrı- Van ve Ağrı-Erzurum kara yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Karayolları 123. Şube Şefliği, sorumluluk alanındaki yollarda gece başladığı kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sabah saatlerinde de devam ettirdi.

Belediye ekipleri de cadde, sokak ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması başlattı.

Öte yandan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi.

Iğdır

Iğdır'da belediye ekipleri, kent merkezinde kar küreme çalışması başlattı, esnaf ise iş yerlerinin önünü temizledi.

Iğdır-Ağrı kara yolunun Pamuk Dağı Geçidi'nde ise kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Iğdır-Ağrı kara yolunda da Karayolları 184. Şube Müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.

Tunceli

Tunceli'de kar yağışıyla park halinde çok sayıda araç beyaz örtüyle kaplandı, vatandaşlar sokakta yürümekte zorluk çekti.

Kar nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının da unutulmadığı kentte, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.