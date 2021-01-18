Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta akşam saatlerinde kar ve tipi etkili oldu.

Erzurum'da sabah başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde de aralıklarla devam ederken cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kentte belediye ekiplerinin kar temizleme ve yolların trafiğe kapanmaması için tuzlama çalışması sürüyor.

Ardahan

Ardahan'da sabah başlayan kar, akşam saatlerinde de etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışıyla meydana gelen esinti buzlanmaya neden oldu.

Kara yolları 183. Şube Şefliği, il genelinde tüm yollarda buzlanmanın mevcut olduğunu, sürücülerin tedbirli olmaları istendi.

Ağrı

Ağrı'da da gün boyunca aralıklarla etkili olan tipi, Ağrı-Erzurum, Ağrı- Van kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

Belediye ve Karayolları 123. Şube Şefliğinin başlatmış olduğu kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kars

Kars'ta da devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.

Kentte 3 gündür devam eden kar yağışı zaman zaman tipiye dönüşürken sürücüler de zor anlar yaşadı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Kars İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.