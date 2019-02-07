Doğu Anadolu'da Kar Yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve Erzincan çevrelerinde, öğlen saatlerinden itibaren ise bölge genelinde aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların Erzincan'ın güneyi, Erzurum'un kuzeyi ve Iğdır genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı, diğer yerlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.



Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönünden hafif kuvvette esecek.



Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 2, Iğdır'da 4, Erzurum'da 7, Kars ve Ardahan'da 17, Ağrı'da 21 derece ölçüldü.



Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Erzincan'da 3, Tunceli'de 6, Iğdır'da 9, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Ardahan'da 3, Kars'ta 2, Erzurum'da 1 derece olması öngörülüyor.



Kar kalınlıkları Ağrı'da 32, Erzurum'da 24, Ardahan'da 15, Kars'ta 4, kayak merkezlerinden Sarıkamış'ta 78, Ergan'da 88, Palandöken'de 98, Konaklı'da 88, Ardahan Yalnızçam'da 24 santimetre ölçüldü.



Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.



Ardahan



Ardahan ve ilçelerinde soğuk hava etkili oldu.



Soğukların özellikle etkili olduğu Göle ilçesinde ağaçlar kırağı tuttu.



Erken saatte dışarı çıkmak zorunda kalanlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar yem bulmakta güçlük çeken yaban kuşlara yem verdi.



Kars



Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Kentte etkili olan yoğun kar yağışı devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken okul ve iş yerine giden vatandaşlar da zor anlar yaşadı.



Karayolları ekipleri yollarda kar küreme çalışması başlattı.

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