Doğu Anadolu'da Kar Yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve Erzincan çevrelerinde, öğlen saatlerinden itibaren ise bölge genelinde aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların Erzincan'ın güneyi, Erzurum'un kuzeyi ve Iğdır genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı, diğer yerlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.



Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 4, Erzurum'da 7, Kars ve Ardahan'da 17, Ağrı'da 21 derece ölçüldü.



Kar kalınlıkları Ağrı'da 32, Erzurum'da 24, Ardahan'da 15, Kars'ta 4, kayak merkezlerinden Sarıkamış'ta 78, Ergan'da 88, Palandöken'de 98, Konaklı'da 88, Ardahan Yalnızçam'da 24 santimetre ölçüldü.



Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı. - ERZURUM

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