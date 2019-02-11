Doğu Anadolu'da Kar Yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum, Ağrı, Iğdır çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması, yağışların öğle saatlerinde Ağrı ve Iğdır il genelinde devam etmesi öngörülüyor.



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönünden hafif, aralıklarla kuvvette esecek.



Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Erzurum'da 3, Ağrı ve Ardahan'da 6, Kars'ta 8 derece ölçüldü.



Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 7, Erzincan'da 6, Ağrı ve Kars'ta 2, Ardahan'da 1, ve Erzurum'da 0 derece olması tahmin ediliyor.



Kar kalınlıkları Ağrı'da 31, Erzurum'da 24, Ardahan'da 14, Kars'ta 9, kayak merkezlerinden Palandöken ve Ergan'da 90, Konaklı'da 87 ve Yalnızçam'da 28 santimetre ölçüldü.





Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yer yer pus hadisesinin olabileceğine dikkati çekerek gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

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