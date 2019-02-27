Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kar Yağışı

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece olarak ölçüldü. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü. Bina çatılarında ağaçlarda uzun buz sarkıtları oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:16 Kaynak: AA

Sarıkamış, Kars, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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