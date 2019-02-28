Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kar Yağışı

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı

1 saat önce

Doğu Anadolu'da 3 ilde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

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Doğu Anadolu'da 3 ilde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum ve Kars'ta önceki başlayıp dün gün boyunca aralıklarla devam eden kar, gece saatlerinde etkisini artırdı. Erzurum'da karla kaplanan yollarda sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, ana arterlerin trafiğe kapanmaması için iş makineleri ile çalışma yapıyor.

Karayolları ekipleri de kentin diğer illerle bağlantısını sağlayan kara yollarında küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kars'ta da belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıyor.

Ardahan

Ardahan kent merkezi ile Göle ilçesinde de kar yağışı etkili oluyor.

Yolların karla kaplanması ve buzlanma dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşıyor.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman tipiye dönüşen kar ve buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:13 Kaynak: AA

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