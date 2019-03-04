Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kar Yağışı

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı

39 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum, Ağrı, Iğdır ile Kars'ın güney kesimlerinin aralıklı yağışlı geçmesi, yağışların Iğdır'da aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönünden orta kuvvette esecek.


Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Ağrı'da 4, Erzurum'da 10, Ardahan'da 18 ve Kars'ta 19 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Erzincan'da 11, Iğdır'da 9, Erzurum ve Kars'ta 2, Ardahan'da 1 ve Ağrı'da sıfırın altında 1 derece olması tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 57, Erzurum'da 41, Ardahan'da 16, Kars'ta 15, kayak merkezlerinden Ergan'da 195, Palandöken'de 107, Konaklı'da 104 ve Sarıkamış'ta 93 ve Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü.


Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yer yer pus hadisesinin olabileceğine dikkati çekerek gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:40 Kaynak: AA

Ağrı, Kars, Kar, Güncel
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