Doğu Anadolu'da kar yağışı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da kar yağışı

6 saat önce

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 125 köy yolu ulaşıma kapanırken kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hareketlilik yaşandı.

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Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 125 köy yolu ulaşıma kapanırken kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hareketlilik yaşandı.

Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Güne karla uyanan vatandaşlar evlerinin önünde ve araçlarının üzerine biriken karları temizledi.

Kars Belediyesi karla mücadele ekipleri vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kaldırımları temizledi, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana yollarda çalışma yürüttü.

Karın bereket olduğunu belirten vatandaşlardan Zihni Kayaş, kar örtüsünün kente çok yakıştığını söyledi.

Kayak merkezinde hareketlilik başladı

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı nedeniyle evlerin çatısı ve ağaçlar karla kaplandı.

Kar kalınlığının istenen seviyeye ulaşmasıyla ilçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar, uzun süre sonra kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Murat Demir, yağışla birlikte kayak merkezinin hareketlendiğini belirterek, "Kar geç yağdığı için bu sezon uzadı. Bu şekilde rahatlıkla nisan ayını görürüz. Nisan ayında kayak yapmak isteyenleri şimdiden Sarıkamış'a davet ediyorum." diye konuştu.

Kayak hocalarından Alper Laçin de geçte olsa karın yağmasıyla mutlu olduklarını söyledi. Sarıkamış'ın Türkiye'de kayak yapılabilecek en güzel yerlerden biri olduğunu ifade eden Laçin, "Sarıkamış her zamanki gibi kar kalitesi ve muhteşem manzarası ile kayak severleri bekliyor." dedi.

Tunceli'de 125 köy yolu kapandı

Tunceli'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 125 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Kent genelinde hafta içinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini artırdı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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