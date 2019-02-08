Doğu Anadolu'da Kar Yağışı - Ağrı

Ağrı'da dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar süren kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Ağrı'da dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar süren kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

İl merkezini beyaz örtüyle kaplayan yağış nedeniyle çevre yolu başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sürücülerin ilerlemekte zorlandığı görüldü.



Araçlarını soğuktan korumak isteyen vatandaşlar araçlarının üzerine örttükleri battaniyelerle önlem alırken, buzla kaplı Murat Nehri ile dereler ise güzel görüntüler oluşturdu.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il genelinde yağış nedeniyle 7 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.



Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları tekrar açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır tutulduğu ifade edildi.



Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise, yağış sonrası şubenin sorumluluk alanında her hangi bir kapalı yol olmadığı aktarıldı.



Ekiplerin mevcut yollarda karla mücadele çalışması yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, Ağrı-Kağızman karayolunun Ağrı kısmının da trafiğe açık olduğu hatırlatıldı.

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