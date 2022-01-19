Doğu Anadolu'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesinde aralıklı kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçecek.

Yağışların Erzincan'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ile sis ve pus görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 17, Ardahan'da 14, Kars'ta 13, Erzurum'da 10, Iğdır'da 6, Tunceli ve Erzincan'da 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 8, Kars'ta 7, Erzurum'da 6, Erzincan'da 2, Tunceli'de 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.