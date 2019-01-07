Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi
'nde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların Iğdır
geneli ile Erzincan
'ın güneyinde karla karışık yağmur ve zamanla kar, diğer illerde de kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif ve orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli
'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Iğdır ve Erzincan'da 1, Erzurum
'da 2, Ardahan
'da 4, Kars
ve Ağrı
'da 5 derece kaydedildi.
Günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 5, Tunceli'de 4, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Kars ve Ağrı'da 2, Erzurum'da ise 1 derece olacağı öngörülüyor.
Öte yandan, bölgede bir süredir etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı Ardahan'da 26, Ağrı'da 18, Erzurum'da 17, Kars'ta 10, kayak merkezlerinden Palandöken
'de 66, Sarıkamış
'ta 71, Ergan'da 52, Konaklı
'da 49, Yalnızçam'da 24 santimetre olarak ölçüldü.
Yetkililer, bölge genelinde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların, sürücü ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Yetkililer ayrıca bölge genelinde mevcut kar örtüsü üzerine aralıklı kar yağışı beklendiğinden dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı uyarıda bulundu.