Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı kar yağışı etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı kar yağışı etkili olacak.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede akşam saatlerinden itibaren Erzincan, gece saatlerinden itibaren ise bölge genelinde aralıklı kar yağışı etkili olacak.



Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı beklenen bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.



Bölgede, rüzgar ise güney yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19, Kars'ta 16, Erzurum ve Erzincan'da 9, Ağrı'da 8, Iğdır'da 4, Tunceli'de 1 derece ölçüldü.





Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 7, Erzincan'da 5, Tunceli'de 3, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Erzurum'da 1, Ardahan'da 2, Ağrı'da 3 derece olması öngörülüyor.



Bölgenin kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Erzurum Palandöken'de 90, Konaklı'da 82, Erzincan Ergan'da 86, Kars Sarıkamış'ta 79, Ardahan Yalnızçam'da 27 santimetre olarak ölçüldü.



Yetkililer, bölgede beklenen buzlanma, don ve sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile sürücülerin, dikkatli ve tedbirli davranması gerektiğini belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul'da Bir Parkta Evsiz Kadına Tecavüz Edip Kayıplara Karışan Sapık, Tekirdağ'da Yakalandı

Gürcistan'da Domuz Gribinden Ölenlerin Sayısı 21'e Yükseldi

Portekiz Lig Kupasında Finalin Adı: Porto-Sporting Lizbon

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Evcil Hayvanlarını Sokağa Terk Edenlere Yaptırım Uygulayacağız