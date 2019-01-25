Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Bekleniyor

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Bekleniyor

3 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olacak.

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Bekleniyor, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Tunceli, Ağrı'da aralıklı kar yağışlı, Iğdır çevresinde ise karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 1, Erzincan'da 2, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 2, Ardahan ve Erzurum'da 3, Ağrı'da 8, Kars'ta 10 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının da Iğdır ve Erzincan'da 6, Tunceli'de 4, Erzurum'da 2, Ardahan'da 1, Kars ve Ardahan'da sıfırın altında 1 derece olması öngörülüyor.

Etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlıkları Kars'ta 12, Ardahan'da 16, Erzurum'da 20, Ağrı'da 28, kayak merkezlerinden Sarıkamış'ta 71, Ergan'da 86, Palandöken'de 90 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:03 Kaynak: AA

Kars, Ardahan, Güncel
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