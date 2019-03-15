Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Bekleniyor

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Bekleniyor

10 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Bekleniyor, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan çevreleri, akşam saatlerinden sonra ise bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Erzincan ve Iğdır geneli ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde ise kar şeklinde olması öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar; güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta, öğle saatlerinde Erzincan çevrelerinde kuvvetlice esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 7, Tunceli'de 3, Ardahan'da 2, Kars'ta 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 1, Erzincan'da 4 derece kaydedildi.


Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 11, Erzincan'da 11, Erzurum ve Tunceli'de 7, Kars ve Ardahan'da 6, Ağrı'da ise 2 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 26, Erzurum'da 15, Kars'ta 2, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 182, Erzurum Palandöken'de 117, Kars Sarıkamış'ta 79 ve Ardahan Yalnızçam'da 17 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanmanın yanı sıra don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:10 Kaynak: AA

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