Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

6 saat önce

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 6 ilde kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor, System.String[]

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 6 ilde kar yağışı bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi. Son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.


Buzlanma ve don uyarısı


Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadisesi ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.


İl il sıcaklıklar;


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan 2, Iğdır'da eksi 2, Erzurum'da eksi 4, Ağrı'da eksi 13, Ardahan'da eksi 10, Kars'ta eksi 9 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 4, Iğdır'da 5, Erzurum'da sıfır, Ardahan'da eksi 3, Kars'ta eksi 2 ve Ağrı'da eksi 4 derece olacak. - ERZİNCAN

Erzincan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:21 Kaynak: İHA
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