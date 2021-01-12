Doğu Anadolu'da kar yağışı, buzlanma ve don olayı bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da kar yağışı, buzlanma ve don olayı bekleniyor

12.01.2021 10:03
Doğu Anadolu'da kar yağışı, buzlanma ve don olayı bekleniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi için kar yağışı, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi için kar yağışı, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava çok bulutlu, Ardahan ve çevresinin karla karışık yağmur ve yüksekleri ise kar yağışlı geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile sis ve pus hadisesi beklenen bölgede, yüksek ve dik yamaçlarda çığ riski olması ön görülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, ara sıra 30 ila 60 kilometre hızda esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 5, Erzincan'da 4, Ardahan'da 3, sıfırın altında olmak üzere, Iğdır'da 7, Ağrı ve Kars'ta 6 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise, Erzincan'da 10, Erzurum'da 9, Ardahan'da 6, Kars'ta 2, Ağrı ve Iğdır'da sıfır derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezleri Palandöken'de 38, Sarıkamış'ta 30 ve Konaklı'da 28 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde buzlanma ve don beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Meteoroloji, Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da kar yağışı, buzlanma ve don olayı bekleniyor - Son Dakika


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