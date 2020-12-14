Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini artırıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsimi sert yüzünü göstermeye başladı. Yüksek kesimlerde kar yağışları aralıklarla devam ederken, hava sıcaklığı yer yer sıfırın altına düşüyor. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Yağışlar Erzincan ve Iğdır çevrelerinde karla karışık olarak kendini gösterirken, gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerinin ise Erzincan'da 10, Iğdır'da 8, Erzurum'da 6, Kars'ta sıfır olması öngörülüyor.

Öte yandan yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da kapanan 6 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

Kars'ta ise hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceyi görmesiyle Kars Baraj Gölü buzlarla kaplandı.

Donan barajın üzerinde kalan ağaçlar adeta görsel şölen oluşturdu.

-İHA-