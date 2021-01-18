Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek - Son Dakika

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

18.01.2021 09:55
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir süredir aralıklarla kar yağışının etkili olduğu bölge genelinde çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, Iğdır ve çevresinde karla karışık yağmurlu havanın hakim olacağı belirtiliyor.

Ağrı ve çevresinde görülecek rüzgar ve fırtınanın yer yer kuvvetli ve saatteki hızının 40 ile 60 kilometre arasında olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölge genelinde, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 4, Kars ve Erzincan'da 2, Ağrı'da 1, Ardahan'da 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da sıfır, Iğdır'da 7, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 2, Ağrı'da 3, Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 66, Sarıkamış'ta 60 ve Konaklı'da 32 santimetre ölçüldü.

Bölgede sis hadisesi, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilerek, dik ve eğimli alanlarda da olası çığ tehlikesine karşın vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Iğdır, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Yağış ilerleyen saatlerde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacak Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi Meteoroloji ve AKOM'dan art arda kar yağışı uyarıları! Sıcaklık 5-10 derece düşecek Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ, kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Neler oluyor diye sordu Türkiye genelinde kar yağışı etkisini gösterirken, Demre'de kış ortasında bahar yaşanıyor Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geldi Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak
3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi? 3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?         
09:58
Son dakika! İstanbul'da yeniden başlayan kar ve buzlanma nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu Son dakika! İstanbul'da yeniden başlayan kar ve buzlanma nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu         
09:07
Çin'de göçük altında kalan madenciler yazdıkları notla hayata tutundu Çin'de göçük altında kalan madenciler yazdıkları notla hayata tutundu         
09:03
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor         
08:17
Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı         
08:02
Vatandaşları isyan ettiren durum: Dolar düştü ancak fiyatlar düşmüyor Vatandaşları isyan ettiren durum: Dolar düştü ancak fiyatlar düşmüyor         
07:49
Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü         
22:48
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı         
21:33
Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor         
20:56
Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi         
19:50
Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim         
18:45
Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
16:50
17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü 17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü         
15:36
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 10:09:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei