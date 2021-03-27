Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek - Son Dakika

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

27.03.2021 10:43
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek, System.String[]

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek.

Yağışların Iğdır'da karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da ise kar şeklinde olması ön görülüyor.

Sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 7, Ardahan'da 5, Kars'ta 4, Ağrı ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 7, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Kars'ta 3, Ardahan'da 2 ve Erzurum'da 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 110 ve Konaklı'da 95 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

Ayrıca Erzincan ve Iğdır çevreleri için zirai don uyarısı yapıldı.

Erzincan, Erzurum, Iğdır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek - Son Dakika


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