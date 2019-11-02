Doğu Anadolu'da kar yağışı - KARS
6 saat önce
Kar yağışı Kars Kalesinden görüntü Kar görüntüsü Vatandaşların kar temizlemesi Vatandaşlardan Mehmet Yıldırım ile röportaj Neslibey Sezer ile röportaj Adem Alp ile röportaj KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı Kars'ta yaşamı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:46 Kaynak: AA
Kar yağışı
Kars Kalesinden görüntü
Kar görüntüsü
Vatandaşların kar temizlemesi
Vatandaşlardan Mehmet Yıldırım ile röportaj
Neslibey Sezer ile röportaj
Adem Alp ile röportaj KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı Kars'ta yaşamı olumsuz etkiledi.
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