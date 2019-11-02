Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da kar yağışı - KARS
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Doğu Anadolu'da kar yağışı - KARS

6 saat önce

Kar yağışı Kars Kalesinden görüntü Kar görüntüsü Vatandaşların kar temizlemesi Vatandaşlardan Mehmet Yıldırım ile röportaj Neslibey Sezer ile röportaj Adem Alp ile röportaj KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı Kars'ta yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı

Kars Kalesinden görüntü

Kar görüntüsü

Vatandaşların kar temizlemesi

Vatandaşlardan Mehmet Yıldırım ile röportaj

Neslibey Sezer ile röportaj

Adem Alp ile röportaj KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı Kars'ta yaşamı olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu'da kar yağışı - KARS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:46 Kaynak: AA
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