Doğu Anadolu'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süre önce etkili olan kar yağışı ile soğuk hava ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süre önce etkili olan kar yağışı ile soğuk hava ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi.



Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülen bölge genelinde ayrıca buzlanma, don ile yer yer sis ve pus yaşanması bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilen bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif kuvvette esecek.



Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 7, Tunceli'de 9, Erzurum'da 17, Erzincan'da 19, Kars ve Ardahan'da 22, Ağrı'da ise 26 derece kaydedildi.



Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 6, sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 2, Erzincan'da 5, Kars ve Erzurum'da 7, Ardahan'da 12 ve Ağrı'da 13 derece olması tahmin ediliyor.



Bölgede kar kalınlığı Ağrı'da 33, Erzurum'da 26, Ardahan'da 24, Kars'ta 10, Erzincan'da 9, kayak merkezlerinden Palandöken'de 90, Sarıkamış'ta 88, Ergan'da 60, Konaklı'da 55 ve Yalnızçam'da 38 santimetre ölçüldü.



Yetkililer, bölge genelinde buzlanma ve don ile pus ve sis beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.



61 köy yolu kapalı



Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süre önce etkili olup, bölgede mikroklima iklimi olan Iğdır kent merkezi dışındaki tüm şehirleri beyaza bürüyen kar ve tipi yüzünden Erzincan'da 34 ve Tunceli'de 27 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Bu illerde belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Soğuk hava yüzünden muslukların donduğu bölgede, bazı vatandaşlar soğuktan korumak amacıyla araçlarını branda ya da battaniyelerle örttü.



Buzlanma nedeniyle yayaların ve sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çektiği bölgede, kırağı düşen ağaçlar da güzel görüntüler oluşturdu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Makedonya Meclisi, İsim Değişikliğini Onayladı! İşte Ülkenin Yeni Adı

Erdoğan'dan Kurmaylarına Konkordato Talimatı: Kötü Niyetlileri Takibe Alın

Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, "HDP ile İttifak Yapacak" İddialarına Noktayı Koydu: Bilgim Yok

Balıkçılar Uyardı: Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Hamsi Almanın Tam Zamanı