Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da gece ve sabah saatlerinde aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Karın ardından oluşan soğuk havanın da hakim olduğu kentte, sürücüler, karla kaplı yollarda ilerlemekte zorlandı.

Yağış sonucu kent merkezinde kar kalınlığı 11, Palandöken Dağı'nda ise 78 santimetreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması ve ulaşımın rahatlıkla sağlanması için kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kars

Dondurucu soğukların yaşandığı Kars'ta, bazı göletler, dereler ile sulak alanlar dondu.

Susuz ilçesine bağlı Porsuklu köyünden geçen çay da soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Buzla kaplanan çayda çocuklar buz üzerinde eğlenceli vakit geçirdi.

Soğuk hava nedeniyle kent merkezindeki bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

Ardahan

Ardahan kent merkezinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı yükseklerde ise tipiye dönüştü.

Kentin Ardahan- Posof ve Ardahan- Şavşat bağlantılı kara yollarında yoğun tipi ulaşımı aksattı.

Ağrı

Ağrı'da ise gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Beyaza bürünen kentte vatandaşlar da karla kaplı kaldırımlarda ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve Ağrı Belediyesi ekipleri, ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.