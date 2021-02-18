Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika

Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 gündür etkisini artıran, zaman zaman yoğunlaşan kar yağışıyla tamamen beyaza bürünen Erzurum'da, belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Soğuk havanın da etkisiyle çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, park ve bahçeler ile tarihi mekanlar beyaz örtüsüyle de göz kamaştırdı.