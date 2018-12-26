Doğu Anadolu'da Kar Yağışı ve Tipi

Tunceli ve Erzincan'da kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Tunceli ve Erzincan'da kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.



Bölgede bir süredir devam eden kar yağışı Tunceli'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.



Aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla ilçelerden Ovacık'ta 32, Pülümür'de 40, Nazımiye'de 19 olmak üzere 91 köy yolu ulaşıma kapandı.



Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı 5 karla mücadele ekibi köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını yoğun tipiye rağmen sürdürüyor.



Erzincan



Kar yağışı ve tipinin gece saatlerinde etkisini artırdığı Erzincan'da da kent merkezinde 2, ilçelerden Refahiye'de 18, Tercan'da 11, Çayırlı'da 7, Otlukbeli'de 2, Üzümlü'de de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kentteki söz konusu 42 yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin başlattığı karla mücadele çalışması devam ediyor.

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