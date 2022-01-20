Doğu Anadolu'da kar yerini soğuk havaya bıraktı - Son Dakika

Erzurum, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da iki gün etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Karla kaplı kentteki araçların camları buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.

Sürücülerin buzlanma oluşan yollarda ilerlemekte güçlük çektiği kentte, belediye ekipleri tuzlama çalışması başlattı.

Iğdır

Iğdır dün geceye kadar etkisini sürdüren kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı sokaklarda, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Esnafın iş yerlerinin önlerinde biriken karları temizlediği kentte, sürücüler de karlı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, dondurucu soğuklar nedeniyle vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

Ardahan

Ardahan'da kar ile soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Belediye, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ağrı

Ağrı'da karın ardından dondurucu soğuklar etkisini gösteriyor.

Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki bölgelerde kar ve buz küreme çalışması yürütüyor.

Öte yandan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde tipi nedeniyle gece çok sayıda tır mahsur kaldı.

Türk Kızılay gönüllüleri mahsur kalan sürücülere ikramda bulundu.

Kars

Kars'ta da üç gündür etkili olan kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği kent merkezinde, belediye ekipleri çalışma yürütüyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri ve İl Özel İdaresi ekipleri sorumluluk bölgelerinde karla mücadele ediyor.

Tunceli

Tunceli'de de kar yağışı sonrası cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Vatandaşlar kayganlaşan yollarda yürümekte zorluk çekti.

Belediye ekipleri, ana cadde ile ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.