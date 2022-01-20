Üye Girişi
Doğu Anadolu'da kar yerini soğuk havaya bıraktı - Son Dakika

Doğu Anadolu'da kar yerini soğuk havaya bıraktı

20.01.2022 09:53
Doğu Anadolu'da kar yerini soğuk havaya bıraktı

Erzurum, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da iki gün etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Karla kaplı kentteki araçların camları buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.

Sürücülerin buzlanma oluşan yollarda ilerlemekte güçlük çektiği kentte, belediye ekipleri tuzlama çalışması başlattı.

Iğdır

Iğdır dün geceye kadar etkisini sürdüren kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı sokaklarda, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Esnafın iş yerlerinin önlerinde biriken karları temizlediği kentte, sürücüler de karlı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, dondurucu soğuklar nedeniyle vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

Ardahan

Ardahan'da kar ile soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Belediye, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ağrı

Ağrı'da karın ardından dondurucu soğuklar etkisini gösteriyor.

Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki bölgelerde kar ve buz küreme çalışması yürütüyor.

Öte yandan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde tipi nedeniyle gece çok sayıda tır mahsur kaldı.

Türk Kızılay gönüllüleri mahsur kalan sürücülere ikramda bulundu.

Kars

Kars'ta da üç gündür etkili olan kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği kent merkezinde, belediye ekipleri çalışma yürütüyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri ve İl Özel İdaresi ekipleri sorumluluk bölgelerinde karla mücadele ediyor.

Tunceli

Tunceli'de de kar yağışı sonrası cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Vatandaşlar kayganlaşan yollarda yürümekte zorluk çekti.

Belediye ekipleri, ana cadde ile ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

Doğu Anadolu'da kar yerini soğuk havaya bıraktı
Doğu Anadolu'da kar yerini soğuk havaya bıraktı
Doğu Anadolu'da kar yerini soğuk havaya bıraktı
Doğu Anadolu'da kar yerini soğuk havaya bıraktı

YORUMLAR
500

Ardahan, Erzurum, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da kar yerini soğuk havaya bıraktı - Son Dakika


Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Üç Kuruş dizisine yeni karakter! Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, kadroya dahil oluyor Üç Kuruş dizisine yeni karakter! Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, kadroya dahil oluyor         
14:41
Ölen arkadaşının maaşını çekti, mahkemede "Gerçekten öldü mü?" diye kontrol etmek istedim dedi! Ölen arkadaşının maaşını çekti, mahkemede "Gerçekten öldü mü?" diye kontrol etmek istedim dedi!         
14:21
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Yoğun kar yağışı Gaziantep'te hayatı durdurdu! TAG Otoyolu kapandı, 17 saat mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı Yoğun kar yağışı Gaziantep'te hayatı durdurdu! TAG Otoyolu kapandı, 17 saat mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı         
12:16

Son Dakika Haberleri
09:37 Yaşlı adam, kar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı
09:36 Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile TikTok'taki dans akımına uydu
09:35 Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı
09:34 Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti
09:25 TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu
09:22 Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a soru: Öcalan'ın ne dediğini nereden biliyorsun?
09:22 Sevgilisinin eski kocası taciz mesajları yağdırdı! Ünlü psikiyatr canından bezdi
09:21 Özge Özpirinçci kızıyla ilk karesini paylaştı
08:55 Pakistanlı gaspçıları TikTok videoları ele verdi!
08:52 Kadınlar ve çocuklar bitti şimdi sıra robotlarda! Erkek şiddeti şimdi onlara yöneldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 09:59:51. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da kar yerini soğuk havaya bıraktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement