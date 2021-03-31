Bilbilan Geçidi'nde zorlu karla mücadele - Son Dakika

Ağrı, Kars ile Ardahan sınırlarında bulunan ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yüksek rakımlı geçitlerde yoğun karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini bağlayan kara yolunun 8 kilometrelik bölümü olan 2 bin 270 rakımlı Yukarıkent Geçidi'nin kar ve tipi nedeniyle kapanması üzerine Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.

Bölgede 2 kepçe, 2 rotatif,1 greyder 1 kamyon desteğiyle yer yer 2 metreyi bulan karla mücadele eden ekipler, bir haftalık çalışmayla yolu yeniden ulaşıma açtı.

Ekipler, kara yolunda yol genişletme çalışması yürütüyor.

Bilbilan Geçidi'nde zorlu karla mücadele

Kar ve tipi nedeniyle 4 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bilbilan Geçidi bölgesinde de karla mücadele çalışması başlatıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, 2 rotatif, 1 greyder ve 1 kepçeden oluşan 4 araç desteğinde, 2 bin 581 rakımlı bölgede yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

Yer yer 2 metreyi bulan karda zorlu çalışma yürüten ekipler, 3 günde yolu ulaşıma açmayı planlıyor.

Öte yandan, kardan kapanan söz konusu kara yollarının alternatif yolları bulunduğu için vatandaşlar bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamadı.