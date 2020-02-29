Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

15 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ile Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ile Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 3, Ağrı'da 2, Erzurum'da 0, Iğdır'da 3, Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Ardahan'da 5, Erzurum'da 4, Kars'ta 3, Ağrı'da 1 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 70, Cıbıltepe'de 75 ve Konaklı'da 45 santimetre kaydedildi.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Kars'ta kar yağışı etkili olmaya başladı

Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Kars Belediyesi ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Kent genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Erzincan, Erzurum, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'deki saldırıyla ilgili bomba iddia: Rejim uçakları şaşırtma amaçlı kalkış yaptı
İdlib'de şimdiye kadarki en net görüntü! TSK bombalamaya devam ediyor Sınırdan bir acı haber daha geldi! 1 askerimiz şehit düştü Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği gece vapuru uygulaması başladı

Son Dakika Haberleri
09:35 Demet Akalın, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaşan Şeyma Subaşı'ya tepki gösterdi: El insaf
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 10:40:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]