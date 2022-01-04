Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı bölge genelinde, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar, gece ile sabah saatlerinde ise yer yer buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 15, Ardahan'da 14, Erzurum ve Kars'ta 10, Erzincan'da 8, Iğdır ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 7, Erzincan'da 2, Erzurum ve Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 1, Kars ve Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.