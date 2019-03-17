Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Karla Karışık Yağmur ve Kar Etkili Olacak

Doğu Anadolu'da Karla Karışık Yağmur ve Kar Etkili Olacak

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu'da Karla Karışık Yağmur ve Kar Etkili Olacak, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede yağışların Erzincan ve Erzurum'un kuzey ilçeleri ile Iğdır civarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 2, Erzincan ve Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 5, Erzurum'da 4, Ağrı'da 3 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 14, Erzincan'da 8, Tunceli'de 6, Kars'ta 4, Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da 3 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 20, Erzurum'da 11, Kars'ta 2, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 180, Erzurum Palandöken'de 117, Erzurum Konaklı'da 87, Kars Sarıkamış'ta 79 ve Ardahan Yalnızçam'da 12 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanmanın yanı sıra don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara, dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:08 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Iğdır, Kar, Güncel
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