Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı - Son Dakika

Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı

6 saat önce

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin kar yağışı, Erzincan ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur yağışı etkili olacak.

Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı, System.String[]

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin kar yağışı, Erzincan ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur yağışı etkili olacak.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, Erzincan ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede buzlanma ve çığ uyarısı


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.


İl il sıcaklıklar;


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan 2, Iğdır'da 5, Erzurum'da eksi 2, Ağrı'da eksi 2, Ardahan'da eksi 2, Kars'ta eksi 5 derece ölçüldü.


Bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Erzurum Karayazı'da sıfırın altında 10, Erzurum Tekman'da 9, Erzincan Sakaltutan Geçidinde 8 derece olurken bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık'ta 16 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:34 Kaynak: İHA
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