Doğu Anadolu'da karne heyecanı - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum, Iğdır, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da sömestir tatili nedeniyle öğrencilere karnelere dağıtıldı.

Erzurum'da, 1250 okul, 8 bin 212 derslikte 12 bin 024 öğretmen eşliğinde toplam 173 bin 611 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile birlikte Sabancı İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Okuldaki öğrencilere karne ve belgelerini Kaygusuz, okul müdürü ve öğretmenlerle birlikte taktim edip bir süre sohbet eden Memiş, karne dağıtımında okul idaresinin öğrencilere hediye verdiği elma şekerlerini çocuklara dağıttı.

Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma yazmayı öğrenip, oyun oynayarak eğitim öğretim içerisinde olduklarını ve buna önem verdiklerini söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlerle güzel bir gün yaşadıklarını anlatan Memiş, "Erzurum olarak hem diğer illerle hem de dünyayla aslında birazda yarış içerisindeyiz. Onların milli ve manevi değerlere uygun aynı zamanda vatanının ve ailesini içinde yaşadığı toplumu seven bireyler olarak yetiştirmeye gayret ediyoruz. Aynı zamanda bilimle, teknolojiyle, fenle ileri demokrasi, adalet gibi çok önemli erdemleri de onlara vererek yetiştirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ardahan

Ardahan'da da karne heyecanı yaşandı.

Bazı okullardaki karne dağıtım törenlerine katılan Vali Mustafa Masatlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu öğrencilere karne verdi.

Çerkezoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 1330 öğretmen ile 18 bin 101 öğrencinin yarıyıl tatiline girdiğini ifade ederek, "Yarıyıl döneminde 1223 derslikte verdiğimiz eğitimi sorunsuz bir şekilde kapattık. Öğrencilerimizden tatili iyi ve verimli değerlendirmelerini istiyoruz. Bundan sonra da öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Iğdır

Iğdır'da da 302 okulda karne heyecanı yaşandı.

Kent genelinde 51 bin 274 öğrenci karne aldı. Bu okullarda görevli 3 bin 479 öğretmen de tatile girdi.

Tunceli

Tunceli'de 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi nedeniyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Sarı Saltuk İlkokulunda düzenlenen karne etkinliğine Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci katıldı.

Etkinlikte konuşan Yosunkaya, öğrencilere ara tatilde iyi vakit geçirmeleri önerisinde bulundu.

Öğrencilere bol bol dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye eden Yosunkaya, "Hepinizin karne heyecanı gözlerine yansıyor. Mutluluğunuza şahit olmak çok güzel. Sizlere tavsiyem ailenizle güzel vakit geçirin ve güzel oyunlar oynayın. Tatilin ardından da okulunuzu, öğretmenlerinizi, arkadaşlarınızı özlemiş bir şekilde heyecanla okulunuza gelin." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci de, il genelinde 123 okulda, 1144 öğretmen ile 9 bin 630 öğrencinin yarıyıl tatiline girdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Yosunkaya, Ekmekci ile birlikte öğrencilere karne dağıtarak çeşitli hediyeler verdi.

Erzincan

Erzincan'da da 266 okulda 3 bin 538 öğretmenin eğitim verdiği 40 bin 915 öğrenci karne aldı.

Eğitim öğretim yılının sona ermesi sebebiyle Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün Anadolu lisesi ile Bahçelievler İlkokulu'nda karne dağıtım töreninde öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Arslantaş, okullardaki öğrencilere karne ve belgelerini protokol ile birlikte taktim edip bir süre sohbet etti.

Daha sonra hastalığı nedeniyle okula gidemeyen ve evde eğitim alan 16 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Ayşe Osma'nın evinde karnesi taktim edildi. Vali Arslantaş, Belediye Başkanı Aksun ile birlikte Osma'nın eğitim gördüğü evinde karne ve hediyelerini verdiler.

Burada gazetecilere açıklama yapan Erzincan Valisi Arslantaş, kent genelinde evinde eğitim alan 19 öğrencinin bulunduğunu ve bu öğrencilerin haftada en az 10 saat ders gördüklerini söyledi.

Vali Arslantaş, "Bu iş içinde 15 öğretmenimizi görevlendirmiş durumdayız. Anaokulunda ilkokulda, ortaokulda, lise de bu hizmeti devletimiz çocuklarımıza evine kadar getirip onları eğitim öğretimden yoksun bırakmayacak şekilde veriyor. Ayşe 9 sınıf öğrencimiz. Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ki kaydı ile birlikte burada devam ediyor. Kısa sürede de orada ki öğrenci arkadaşlarının arasına katılacağı günü özlemle bekliyoruz" dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Aksun, "Komşu ülkelerde çocuklarımız yerlerde süründürülürken biz evinde eğitim verecek kadar güçlü bir devletin bir ferdi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kızımıza da başarılar diliyorum. İnşallah en kısa zaman da eğitim içerisine arkadaşları ile birlikte devam etmesini diliyoruz"

Ağrı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Aşkale köyünü ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı.

Aşkale köyü Ahmet Alagöz köyü İlk ve Ortaokulunda karne dağıtım programına katılan Vali Süleyman Elban, kodlama sınıfını gezerek öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceledi.

Öğrencilerle sohbet ederek onlara karne dağıtan Vali Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 165 bin öğrencinin karnelerini aldıklarını söyledi.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olmak için köye geldiklerini dile getiren Vali Elban, şöyle konuştu:

"Öğrencilere karnelerini dağıttık. Öğrencilere dinlenmeleri, kitap okumaları ve hoşça vakit geçirmeleri tavsiyesinde bulunduk. Tüm öğrencilerimize ve velilerimize gelecek yarı yılda başarılı ve sağlık içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum."

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve öğretmenler katıldı.