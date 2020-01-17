Doğu Anadolu'da karne heyecanı - Son Dakika

Erzurum, Ardahan, Iğdır, Tunceli, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta öğrenciler, düzenlenen törenlerle karnelerini aldı.

Erzurum'da bin 250 okulda öğrenim gören 173 bin 611 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Okay Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile Sabancı İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini veren il protokolü, yarıyıl tatiline çıkan çocuklara şeker dağıttı.

Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin karne heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlerle güzel bir gün yaşadıklarını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Erzurum olarak hem diğer illerle hem de dünyayla aslında yarış içindeyiz. Öğrencileri milli ve manevi değerlere uygun, toplumu seven bireyler olarak yetiştirmeye gayret ediyoruz. Aynı zamanda bilim, teknoloji ve fenle ileri demokrasi, adalet gibi çok önemli erdemleri de onlara vererek yetiştirmeye gayret ediyoruz."

Ardahan

Ardahan'da 18 bin 101 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Vali Mustafa Masatlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, kentteki okulları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı.

Çerkezoğlu, Ardahan İmam Hatip Ortaokulu'ndaki törende gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde bin 330 öğretmenin de yarıyıl tatiline girdiğini ifade ederek, "Yarıyıl döneminde bin 223 derslikte verdiğimiz eğitimi sorunsuz şekilde kapattık. Öğrencilerimizden tatili iyi ve verimli değerlendirmelerini istiyoruz." dedi.

Iğdır

Iğdır'da 302 okulda eğitim gören 51 bin 274 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Enver Ünlü ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, İnönü Ortaokulu'ndaki törene katıldı.

Öğrencilere karnelerini dağıtarak kitap hediye eden Vali Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk toplumunun gelişmesinde ve ilerlemesinde çeşitli sorumluluklar üstlenecek genç neslimizin en iyi seviyede eğitim görerek yetişmeleri devletimizin birinci önceliklerindendir. Bu anlamda ilimizde eğitimin her kademesinde daha iyiye ulaşmayı hedefliyor, bu bilinçle çalışmalarımıza yön veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunceli

Tunceli'de 123 okuldaki bin 144 öğretmen ile 9 bin 630 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Sarı Saltuk İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci katıldı.

Yosunkaya, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere ara tatilde iyi vakit geçirmelerini, bol bol dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Daha sonra Yosunkaya ile Ekmekci, öğrencilere karne dağıtarak çeşitli hediyeler verdi.

Erzincan

Erzincan'da 40 bin 915 öğrenci törenle karnelerini aldı.

Vali Ali Arslantaş, Anadolu Lisesi ile Bahçelievler İlkokulu'nda düzenlenen törende, il protokolüyle öğrencilere karne ve belgelerini verdi.

İl protokolü, daha sonra hastalığı nedeniyle okula gidemeyen ve evde eğitim alan 16 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Ayşe Osma'yı ziyaret ederek, karnesini verdi.

Arslantaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde evinde eğitim alan 19 öğrencinin bulunduğunu, bu kapsamda da 15 öğretmenin görevlendirildiğini söyledi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun da tüm öğrencilere iyi tatiller dileyerek, "Komşu ülkelerde çocuklarımız yerlerde süründürülürken, biz evinde eğitim verecek kadar güçlü bir devletin ferdi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kızımıza da başarılar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda eğitime arkadaşlarıyla devam eder." diye konuştu.

Ağrı

Ağrı'da 165 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı.

Vali Süleyman Elban, Ahmet Alagöz Köyü İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene katıldı. Elban, öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra sınıfları gezdi.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olmak için köye geldiklerini belirten Elban, "Öğrencilere karnelerini dağıttık. Onlara dinlenmeleri, kitap okumaları ve hoşça vakit geçirmeleri tavsiyesinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Karne törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve öğretmenler katıldı.

Kars

Kars'ta da 66 bin 214 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Türker Öksüz, Zübeyde Hanım İlkokulu'ndaki törende, öğrencilere karnelerini takdim etti.

Öksüz, hem öğrenciler hem de veliler için heyecanlı bir gün olduğunu dile getirerek, "Karneler iyi, kötü olabilir. Elbette öğrencilerimizin başarısını da gösterir ama olumsuzluk olan karnelerde de şüphesiz ki bunlardan bir şey çıkarmak lazım." dedi.

Düzenli, istikrarlı çalışmanın başarının anahtarı olduğunu belirten Öksüz, "Öğrencilerimizi karneyle değerlendiremiyoruz. Bunlar bizim gelecekteki en büyük varlığımız. Geleceğe ait en büyük güvencemiz öğrencilerimize sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşıyoruz. Velilerimizden de ricamız, onlara sevgiyle yaklaşmaları, onları sadece karneyle değerlendirmemeleridir." diye konuştu.