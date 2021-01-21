Doğu Anadolu'da kayağın parlayan adresi: Ergan Dağı - Son Dakika

Doğu Anadolu'da kayağın parlayan adresi: Ergan Dağı

21.01.2021 11:25

Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, doğal pistleri ve gece kayağı imkanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin parlayan yeni kayak merkezi olarak adından söz ettiriyor.

Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, doğal pistleri ve gece kayağı imkanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin parlayan yeni kayak merkezi olarak adından söz ettiriyor.

Ergan Dağı'nda 8 yıl önce hizmete açılan ve yeni olmasına rağmen her yıl yurt içi ile yurt dışından binlerce kayakseveri ağırlayan merkez, doğasıyla da ziyaretçilerine eşsiz güzellikte kayak imkanı sunuyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta ve havalimanına 13 dakika mesafede bulunan kayak merkezi, ulaşım kolaylığıyla da dikkati çekiyor.

Uzunlukları 1363 ile 2 bin 500 kilometre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 4 pistiyle de ziyaretçilerini ağırlayan kayak merkezinin toplam pist uzunluğu yaklaşık 12 kilometre.

Gece kayak yapma imkanı

Munzur sıradağlarının eteklerinde bulunan 2 bin 970 metre yüksekliğindeki kış sporları merkezinde, saatte 2 bin 700 kişi taşıma kapasiteli yeni teknoloji telesiyej sistemi ve saatte bin kişi taşıma kapasiteli teleferik sistemi bulunuyor.

Ziyaretçilerine Ardıçlı Gölü kenarında doyumsuz bir tatil fırsatı sunan kayak merkezinde vatandaşların önemli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal tesisler de yer alıyor.

Erzincan'a kışın tatile gelmek isteyenlerin konaklama ihtiyaçları, farklı özellikteki çok sayıda otel, apart ve misafirhane ile karşılanıyor.

Yapılan ışıklandırma sistemiyle kayakseverlere gece kayağı yapma imkanı da sunulan kayak merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

İşletmesi İl Özel İdaresinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde sezona "merhaba" diyen kayak merkezindeki görevliler, kar yağışının etkili olduğu günlerde snowtrackla pist düzenleme ve kar sıkıştırma çalışması yürütüyor.

Aileleriyle merkezde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, doğayla iç içe çocuklarıyla kayak yapıp, kızak kayarak gönüllerince eğleniyor.

Doğal güzelliği ve uzun pistleriyle kayakseverleri cezbediyor

Kayak merkezine gelen ziyaretçilerden Erhan Merzifonluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasretle bekledikleri kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ergan Dağı'nda ailecek kayak yapmayı özlediklerini ifade eden Merzifonluoğlu, şöyle konuştu:

"Ergan Dağı Kayak Merkezi bu anlamda gerçekten değerlendirilmesi gereken önemli kayak merkezlerinden biri. Doğal güzelliği ve pistlerin uzunluğuyla, kayak tutkunlarının vazgeçilmez yerlerinden biri. Allah'a çok şükür yağan kar bizi çok mutlu etti. Ben kar yağar yağmaz ailemle birlikte buraya geldim. Çocuklarımız hemen kızaklarla karın keyfini çıkarmaya başladılar."

Kayak sporcusu Rıdvan İkbal Çimen ise kayak sezonunun geç ama güzel başladığını belirtti.

Yağan kar üzerinde mart ve nisan ayına kadar kayak yapabileceklerini aktaran Çimen, " Türkiye'deki bütün kayak pistlerini gördüm ancak Ergan Dağı Kayak Merkezi gibi durmadan aralıksız bir şekilde kayabileceğiniz başka bir kayak merkezi yok. Ergan Dağı kar kalitesi açısından da doğal güzelliği açısından da birçok kayak merkeziyle yarışacak düzeyde. Herkesi buraya bekliyorum." diye konuştu.

Milli kayak sporcusu Ayşe Kader Yavuz da Ergan Dağı'nda kayak sezonunu açtıklarını anımsatarak, "Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süredir antrenmanlarıma ara vermiştim. Sıkı bir çalışma ile müsabakalarda birincilik hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu'da kayağın parlayan adresi: Ergan Dağı
Doğu Anadolu'da kayağın parlayan adresi: Ergan Dağı
Doğu Anadolu'da kayağın parlayan adresi: Ergan Dağı
Doğu Anadolu'da kayağın parlayan adresi: Ergan Dağı

Kayak Merkezi, Toros Dağları, Erzincan, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Doğu Anadolu'da kayağın parlayan adresi: Ergan Dağı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, ünlüleri ikiye böldü Ağrı şikayetiyle doktora giden adamın kulağından çıkanlar dehşete düşürdü Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi Bağdat'ta intihar saldırısı: 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Hastaneye götürdüğü amcasını öldürdüğü ortaya çıktı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı
Son Dakika! 375 firmaya fahiş fiyat artışı nedeniyle 12 milyon TL ceza kesildi Son Dakika! 375 firmaya fahiş fiyat artışı nedeniyle 12 milyon TL ceza kesildi         
12:50
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun başvurusuna ikinci kez ihlal kararı verdi Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun başvurusuna ikinci kez ihlal kararı verdi         
12:26
İspanya'dan Hazard'ın F.Bahçe'ye transferi için açıklama: Türkiye'ye gelmesi imkansız İspanya'dan Hazard'ın F.Bahçe'ye transferi için açıklama: Türkiye'ye gelmesi imkansız         
12:01
HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı         
11:25
Denizli'de avcı vahşeti! Vurdukları yavru domuzu, köpeklere parçalattılar Denizli'de avcı vahşeti! Vurdukları yavru domuzu, köpeklere parçalattılar         
11:14
Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı         
11:12
Hiçbir hastalığı olmayan 90 yaşındaki Yunus dede sırrını paylaştı: 30 yıldır kar suyu içiyorum Hiçbir hastalığı olmayan 90 yaşındaki Yunus dede sırrını paylaştı: 30 yıldır kar suyu içiyorum         
10:52
Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak         
10:23
Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi         
09:31
Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın         
09:08
Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar 3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar         
08:07
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 13:04:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'da kayağın parlayan adresi: Ergan Dağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei