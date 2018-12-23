Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

3 saat önce

Van'da kar ve tipi nedeniyle 9 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu'da Kış, System.String[]
Van'da kar ve tipi nedeniyle 9 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkale'de 5 ve Gürpınar'da 4 yerleşim biriminin yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olduğu, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalara başladığı bildirildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis'in batısının karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor.

Rüzgar kuzey ve kuzeybatından hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Muş'ta sıfırın altında 2, Van ve Bitlis'te sıfırın altında 3, Hakkari'de 5 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları Van'da 5, Muş'ta 6 ve Hakkari ile Bitlis'te 3 derece olacak.

Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:20 Kaynak: AA

Gürpınar, Bitlis, Muş, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cep Telefonu Bataryası Bir Anda Alev Aldı Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi

Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi İki Çocuk Annesi, Kocasının İlişkisi Olduğu Öne Sürülen Kadını Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:42:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]