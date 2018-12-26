Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

2 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 107 yerleşim biriminin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 107 yerleşim biriminin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 59 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.


Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kapalı yollarda çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, dünden bu yana kapalı 199 mahalle yolunun ulaşıma açıldığı kaydedildi.

Bitlis ve Muş

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kar nedeniyle il genelinde 22 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Muş Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise kar ve tipi nedeniyle 15 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığını ve karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Hakkari

Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 1 köy, 2 mezra ve Şemdinli ilçesinde 1 köy, 7 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı 11 yerleşim biriminin yolunun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:00 Kaynak: AA

Hakkari, Muş, Bitlis, Van, Güncel
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