Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

12 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 109 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu'da Kış, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 109 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 77 mahalleye ulaşımın sağlanamadığı, karla mücadele ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.


Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da yaptığı açıklamada, il genelinde kapanan 10 köy yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Muş'ta da kar yağışı nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor.


Hakkari genelinde 10 mezra ve 2 köy yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:12 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Gençlerin Kendisi İçin Söylediği Şarkıyı Paylaştı Bağış Parasıyla, Aksaray Üniversitesi Rektörü'ne Makam Aracı Alındı

YSK'nın Sandıktaki Seçmen Sayısını Artırmasıyla Seçim Bütçesinden 15 Milyon Liranın Üzerinde Tasarruf Edilecek İddia Üzerine Denize Giren Genç, Akıntıya Kapılarak Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 10:24:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]