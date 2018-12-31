Doğu Anadolu'da Kış
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Sarıkamış ilçesinden kar manzaraları -Yolda yürüyen insanlar -Aracını temizleyen vatandaşın konuşması -Kayak merkezi ve kar makinesinden görüntüler Doğu Anadolu'da kış - KARS.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Sarıkamış
ilçesinden kar manzaraları
-Yolda yürüyen insanlar
-Aracını temizleyen vatandaşın konuşması
-Kayak merkezi ve kar makinesinden görüntüler Doğu Anadolu'da kış - KARS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:01 Kaynak: AA
Uludağ'da Adım Atacak Yer Kalmadı
Temizlik Personelinin Çöpte Bulduğu Çuvalın İçinden Kadın Cesedi Çıktı
Temizlikçi Kadın Boş Çikolata Kutusunu Aldığı İçin 16 Yıldır Çalıştığı Kurumdan Tazminatsız Kovuldu
Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü