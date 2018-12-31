Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Sarıkamış ilçesinden kar manzaraları -Yolda yürüyen insanlar -Aracını temizleyen vatandaşın konuşması -Kayak merkezi ve kar makinesinden görüntüler Doğu Anadolu'da kış - KARS.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Sarıkamış ilçesinden kar manzaraları
-Yolda yürüyen insanlar
-Aracını temizleyen vatandaşın konuşması
-Kayak merkezi ve kar makinesinden görüntüler Doğu Anadolu'da kış - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:01 Kaynak: AA

Sarıkamış, Güncel
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