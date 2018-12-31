Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

1 saat önce

Yol açma çalışmalarından genel görüntülen İl Özel İdaresi Operatör Şefi Nazım Diner, konuşması Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 265 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

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Yol açma çalışmalarından genel görüntülen
İl Özel İdaresi Operatör Şefi Nazım Diner, konuşması Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 265 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürüdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:08 Kaynak: AA

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