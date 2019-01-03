Doğu Anadolu'da Kış
1 saat önce
- Kar yağışı altında ilerleyen araçlar Vatandaşların arabalarının üzerinde biriken karları temizlemesi Karla mücadele ekiplerinin yolları temizlemesi Kara saplanan aracın vatandaşlar tarafından çıkarılması HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.
- Kar
yağışı altında ilerleyen araçlar
Vatandaşların arabalarının üzerinde biriken karları temizlemesi
Karla mücadele ekiplerinin yolları temizlemesi
Kara saplanan aracın vatandaşlar tarafından çıkarılması HAKKARİ - Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:31 Kaynak: AA
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