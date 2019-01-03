Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

1 saat önce

- Kar yağışı altında ilerleyen araçlar Vatandaşların arabalarının üzerinde biriken karları temizlemesi Karla mücadele ekiplerinin yolları temizlemesi Kara saplanan aracın vatandaşlar tarafından çıkarılması HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.

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- Kar yağışı altında ilerleyen araçlar
Vatandaşların arabalarının üzerinde biriken karları temizlemesi
Karla mücadele ekiplerinin yolları temizlemesi
Kara saplanan aracın vatandaşlar tarafından çıkarılması HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:31 Kaynak: AA

Hakkari, Kar, Güncel
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