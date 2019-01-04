Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı beklendiği bildirildi.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve Erzurum'un, akşam saatlerinden sonra ise bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Kars'ta 17, Ağrı'da 9, Erzurum ile Iğdır'da 5 ve Erzincan'da 2 derece kaydedildi.


Günün en yüksek hava sıcaklığının Erzincan'da 6, Iğdır'da 4, Erzurum'da 2, Ağrı'da 1, Kars'ta sıfır ve sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2 derece olması öngörülüyor.


Kar kalınlığı Ardahan'da 25, Erzurum'da 24, Ağrı'da 20, Kars'ta 12 ve Erzincan'da 3 santimetreye ulaştı.


Bölgede bir süredir özellikle gece saatlerinde aralıklarla etkili olan kar sebebiyle Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 88, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 74, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde 52, Konaklı Kayak Merkezi'nde 48, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 23 santimetre ölçüldü.


Yetkililer, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli rüzgar, bölge genelinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda sürücüler ile ilgili kurumları uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:52 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Kayak Merkezi, Kar, Güncel
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