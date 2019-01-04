Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesi
'nde Van
, Bitlis
ve Hakkari
'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 156 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 62 mahallede karla mücadele ekiplerinin çalışma yürüttüğü bildirildi.
Karla mücadele ekiplerinin kapalı yollarda aralıksız çalıştığı belirtilen açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 300 yolun açıldığı kaydedildi.
Bitlis, Hakkari ve Muş
Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 4 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Hakkari il genelinde 22 köy ve 68 mezra yolunun kapalı olduğu, ekiplerin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Muş'a bağlı bazı köylerde su şebekeleri dondu.
Evlerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Bazıları soğuktan korunmak için ev ve ahırlarını naylon ve brandayla kapladı.