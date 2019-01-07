Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi yüzünden bin 88 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi yüzünden bin 88 yerleşim yerinin yolu kapandı.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 264 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı bildirildi.



Bahçesaray ve Çatak ilçesindeki tüm mahalle yollarının kapandığı belirtilen açıklamada, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.



Açıklamada, Bahçesaray, Başkale, Çatak, Çaldıran, Gürpınar, Muradiye ve Tuşba ilçelerinde kar ve tipinin devam ettiği aktarıldı.



Bitlis



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 282 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.



Kurtkan, yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü, acil durumlar içinde ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.



Kardan dolayı sürücülerin ve vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, belediye ve kara yolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.



Bu arada bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karı temizliyor.

Hakkari



Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 291 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.



Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 9 köy ve 22 mezra, Çukurca'da 8 köy, 14 mezra, Yüksekova'da 57 köy, 78 mezra ve Şemdinli'de 20 köy ile 83 mezranın yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 291 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Muş



Muş'ta da etkili olan yoğun kar ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 251 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, ekiplerin karla mücadele çalışmasını sürdürdüğünü belirterek, "Akşama kadar birçok köyümüze ulaşımı sağlayacağız. Muhtarlarımız ile iletişim halindeyiz. Acil durumlarda muhtarlarımızla görüşerek, ekiplerimizi ihtiyaç olan bölgeye yönlendiriyoruz." dedi.



Muş Belediyesi ekipleri de kent merkezinde caddelerde biriken karları iş makinalarıyla şehir dışına taşıyor.

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